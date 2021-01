Immobilier Locations - services & conseil d'entreprise

Depuis 2010, Immobilier-Location est une société de conseil spécialisée dans l'outsourcing des ressources d'entreprise, qu'il s'agisse de bureaux à louer, de domiciliation ou de services administratifs externes.



Nous vous aidons à sélectionner les meilleures solutions, adaptées à vos besoins, afin de faire le bon choix en toute circonstance.





Spécialiste de l'immobilier d'entreprise, Immobilier Location met à votre disposition son expérience du marché français et suisse, en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins, quels qu'ils soient. Qu'il s'agisse de bureaux équipés, de succursales, d'administrations ou d'enseignes temporaires et délocalisées, l'équipe d'Immobilier Location possède le savoir-faire pour gérer l'ensemble de vos besoins immobiliers et structurels.



Situé à Lyon, Immobilier-Location Conseils possède de nombreux contacts avec des centres d'affaires dans la capitale du Rhône-Alpes et ailleurs en France, et privilégie la mise en contact de partenaires immobiliers sur le long terme, dans un climat de confiance. Mise à jour 2021: nos activités se développent partout en France, et en particulier à Lyon. Depuis le 15 janvier 2021, nous avons le plaisir de proposer aux fleuristes de Lyon nos locaux fonctionnels qui leur permettent de gérer leur activité d'envoi de fleurs partout en France! Grâce à un équipement informatique de dernière génération, ainsi que des locaux étudiés spécifiquement pour les entreprises de la nouvelle économie, Immobilier Location est à même d'offrir à cette société une structure rapide, réactive et novatrice lui permettant d'être opérationnelle immédiatement.